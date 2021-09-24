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Военные Кыргызстана вошли в тройку лучших в турнире на учениях ШОС

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- Евгений Денисенко
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Под Оренбургом прошел турнир по волейболу среди военнослужащих из шести государств. Он состоялся в палаточном лагере совместной группировки войск стран ШОС, который развернут в рамках учения "Мирная миссия-2021" на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Команду Вооруженных Сил России составили военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В финале они в четырех сетах выиграли команду ВС Таджикистана. Третье место заняли военные Кыргызстана. Также в соревнованиях приняли участие представители ВС Белоруссии, Узбекистана и Пакистана, рассказали в пресс-службе ЦВО.

Учение вооруженных сил стран ШОС проходит в Оренбургской области с 20 сентября. В нем принимают участие военнослужащие Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая, Пакистана, Узбекистана, впервые - воинский контингент из Беларуси.

Выполнение учебно-боевых задач осуществляется с учетом развития военно-политической обстановки в Центральноазиатском регионе. Подразделения отрабатывают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

Как заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, характерной особенностью учения стало его проведение в год двадцатилетия создания Шанхайской организации сотрудничества. "В ходе учения созданной объединенной системой управления мы апробируем новые способы совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов", - отметил российский военачальник.


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URL: https://www.vb.kg/406891
Теги:
Россия, Кыргызстан
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