АБР выделит Кыргызстану 80 миллионов долларов для поддержки реформ

Азиатский банк развития (АБР) утвердил программу на основе политики действий на сумму 80 миллионов долларов для поддержки усилий по диверсификации экономики КР и повышения в будущем ее сопротивляемости к таким потрясениям, как пандемия коронавирусной болезни (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства АБР в КР.

В рамках второй подпрограммы программы продвижения экономической диверсификации (ППЭД) АБР предоставит кредит на основе политики действий в размере 69,3 миллиона долларов и грант в размере 10,7 миллионов долларов, чтобы помочь экономике перейти от сильной зависимости от добычи золота и денежных переводов к широкому, устойчивому и инклюзивному росту.

Сообщается, что программа поддерживает проведение реформ, которые повысят торговую и инвестиционную конкурентоспособности, будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), улучшат развитие инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства, помогут развить навыки, связанные с потребностями отраслей, а также улучшат фискальное управление и устойчивость социальной защиты.

"АБР – давний партнер КР, и данная программа опирается на прочную базу знаний о стране, тесное сотрудничество, политический диалог и усилия по проведению реформ. Мы по-прежнему полностью поддерживаем КР, поскольку она продолжает постепенно диверсифицировать свою экономику", - сказал генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

"В конечном счете, сохранение курса на эти реформы укрепит потенциал страны для увеличения экспорта и прямых иностранных инвестиций, улучшения сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности, создания большего количества достойных рабочих мест и обеспечения стабильных доходов за счет более активного вовлечения МСБ в официальную экономику. Реформы также позволят увеличить инвестиции в экономическую и социальную инфраструктуру и улучшить профессиональное образование и обучение навыкам", - добавил Евгений Жуков.

"КР осуществила серьезные шаги по повышению сопротивляемости экономики к будущим потрясениям посредством комплексных структурных и институциональных реформ. Несмотря на то, что экономическая политика должна быть направлена на стабилизацию текущего кризиса в сфере здравоохранения, макроэкономического и социального кризисов, связанных с COVID-19, правительство также признает, что для небольшой, открытой и интегрированной экономики поддержание усилий по диверсификации экономики должно оставаться важнейшим приоритетом реформ", - говорит специалист АБР по государственному управлению Лайсиаса Тора.

В 2019 году Совет директоров АБР утвердил грант в размере 50 миллионов долларов для первой подпрограммы Программы продвижения экономической диверсификации, которая помогла правительству создать основу для политических и институциональных реформ в области сельского хозяйства, торговли и инвестиционной конкурентоспособности, развития МСБ, ГЧП и развития навыков, связанных с потребностями отраслей.