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АБР выделит Кыргызстану 80 миллионов долларов для поддержки реформ

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- Наталья Крайнова
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Азиатский банк развития (АБР) утвердил программу на основе политики действий на сумму 80 миллионов долларов для поддержки усилий по диверсификации экономики КР и повышения в будущем ее сопротивляемости к таким потрясениям, как пандемия коронавирусной болезни (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства АБР в КР.

В рамках второй подпрограммы программы продвижения экономической диверсификации (ППЭД) АБР предоставит кредит на основе политики действий в размере 69,3 миллиона долларов и грант в размере 10,7 миллионов долларов, чтобы помочь экономике перейти от сильной зависимости от добычи золота и денежных переводов к широкому, устойчивому и инклюзивному росту.

Сообщается, что программа поддерживает проведение реформ, которые повысят торговую и инвестиционную конкурентоспособности, будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), улучшат развитие инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства, помогут развить навыки, связанные с потребностями отраслей, а также улучшат фискальное управление и устойчивость социальной защиты.

"АБР – давний партнер КР, и данная программа опирается на прочную базу знаний о стране, тесное сотрудничество, политический диалог и усилия по проведению реформ. Мы по-прежнему полностью поддерживаем КР, поскольку она продолжает постепенно диверсифицировать свою экономику", - сказал генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

"В конечном счете, сохранение курса на эти реформы укрепит потенциал страны для увеличения экспорта и прямых иностранных инвестиций, улучшения сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности, создания большего количества достойных рабочих мест и обеспечения стабильных доходов за счет более активного вовлечения МСБ в официальную экономику. Реформы также позволят увеличить инвестиции в экономическую и социальную инфраструктуру и улучшить профессиональное образование и обучение навыкам", - добавил Евгений Жуков.

"КР осуществила серьезные шаги по повышению сопротивляемости экономики к будущим потрясениям посредством комплексных структурных и институциональных реформ. Несмотря на то, что экономическая политика должна быть направлена на стабилизацию текущего кризиса в сфере здравоохранения, макроэкономического и социального кризисов, связанных с COVID-19, правительство также признает, что для небольшой, открытой и интегрированной экономики поддержание усилий по диверсификации экономики должно оставаться важнейшим приоритетом реформ", - говорит специалист АБР по государственному управлению Лайсиаса Тора.

В 2019 году Совет директоров АБР утвердил грант в размере 50 миллионов долларов для первой подпрограммы Программы продвижения экономической диверсификации, которая помогла правительству создать основу для политических и институциональных реформ в области сельского хозяйства, торговли и инвестиционной конкурентоспособности, развития МСБ, ГЧП и развития навыков, связанных с потребностями отраслей.


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