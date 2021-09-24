Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 99.03 - 100.50

ИДН в школах Панфиловского района провели мероприятие "Здравствуй школа"

143  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инспектора по делам несовершеннолетних ОВД Панфиловского района с 21 по 23 сентября провели профилактические мероприятия во всех образовательных учреждениях района. В мероприятии также приняли участие представители райгосадминистрации, органов местного самоуправления и отдела защиты семьи и детей.

Цель мероприятия - предотвращение насилия в отношении детей и преступлений среди подростков.

В дневное время суток сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних в школах проведены профилактические лекции. Проверены посещаемость учеников школы, где были выявлены, три ученика которые без каких-либо причин не посещали школу. С детьми и их родителями были проведены профилактические беседы. Кроме того, в ночное время суток проверены компьютерные клубы, места скопление молодежи, железные дороги, проверены домовладения. В ночное время были выявлены 12 несовершеннолетних которые

находились на улице без сопровождения родителей, с ними также были проведены профилактические беседы. Дети были переданы родителям. Также, во время рейда, инспектора обнаружили двух подростков, курящих табачные изделия. По итогам мероприятия в комиссию по делам детей направлен один материал, составлен один административный протокол.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406903
Теги:
ГУВД, дети, школа, профилактика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  