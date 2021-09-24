ИДН в школах Панфиловского района провели мероприятие "Здравствуй школа"

Инспектора по делам несовершеннолетних ОВД Панфиловского района с 21 по 23 сентября провели профилактические мероприятия во всех образовательных учреждениях района. В мероприятии также приняли участие представители райгосадминистрации, органов местного самоуправления и отдела защиты семьи и детей.

Цель мероприятия - предотвращение насилия в отношении детей и преступлений среди подростков.

В дневное время суток сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних в школах проведены профилактические лекции. Проверены посещаемость учеников школы, где были выявлены, три ученика которые без каких-либо причин не посещали школу. С детьми и их родителями были проведены профилактические беседы. Кроме того, в ночное время суток проверены компьютерные клубы, места скопление молодежи, железные дороги, проверены домовладения. В ночное время были выявлены 12 несовершеннолетних которые

находились на улице без сопровождения родителей, с ними также были проведены профилактические беседы. Дети были переданы родителям. Также, во время рейда, инспектора обнаружили двух подростков, курящих табачные изделия. По итогам мероприятия в комиссию по делам детей направлен один материал, составлен один административный протокол.