В Бишкеке задержали члена ОПГ по факту мошенничества

В Бишкеке задержали мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что в следственную службу МВД КР с заявлением обратилась гражданка У.Н. с просьбой принять меры в отношении некого Кубы, который в ноябре 2018 года войдя в доверие под предлогом продажи земельного участка, завладел автомашиной марки "РЕНО 340", после чего скрылся.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, было начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 "Мошенничество" УК КР.

Сотрудники милиции установили личности подозреваемого, места жительства и круга связей.

Так, благодаря усилиям и слаженной работе сотрудников третьего управления службы криминальной милиции МВД накануне задержан гражданин О.К., 1989 года рождения, проживающий в Бишкеке, который состоит на оперативном превентивном учете МВД как член ОПГ.

В настоящее время по данному факту расследование продолжается.