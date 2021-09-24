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Власти Москвы выделят 75 млн рублей на развитие проката электросамокатов

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Московские власти выделят 75 миллионов рублей на развитие сервисов по прокату электросамокатов. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

По данным источника, в этом сезоне жители и гости столицы совершили более шести миллионов поездок, воспользовавшись сервисом прокатов. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года в три раза.

"В этом году мы продолжим развивать культуру шеринга и экологичный городской транспорт. Правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам чиновника, данный вид транспорта набрал популярность во время пандемии коронавируса. Электросамокат вместе с велосипедом стали главными средствами передвижения курьеров и волонтеров, в связи с чем за год парк проката расширился с пяти до 25 тысяч единиц. Помимо этого, город создал для сервисов доставки специальные условия.

Ранее на московских улицах появился специальный дорожный знак "Переходите пешком" для водителей самокатов. Он предупреждает о необходимости сходить с самокатов при пересечении проезжей части. По правилам дорожного движения, так должны поступать и велосипедисты. Нарушителям может грозить штраф.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406916
Теги:
Москва
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