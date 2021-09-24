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В Казахстане АЗС заявляют о банкротстве. Грозит ли Кыргызстану дефицит ГСМ?

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- Наталья Крайнова
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В соседнем Казахстане почти 400 мелких АЗС Туркестанской области и Шымкента готовы остановить работу. Об этом сообщают казахстанские СМИ. Предприниматели заявляют, что им просто нечего продавать. На заправках нет ни бензина, ни дизельного топлива. Владельцы АЗС жалуются, что не получают тот объем ГСМ, который им необходим, и ситуация в последние пару месяцев только ухудшается.

В этой связи возникает вопросc: не грозит ли подобный дефицит Кыргызстану? Однако в Ассоциации нефтетреейдеров КР сообщили VB.KG, что держат ситуацию с ГСМ под контролем.

- Кыргызстану такой кризис не грозит. Поставки ГСМ из России идут в штатном режиме в рамках беспошлинной квоты. А в Казахстане такая ситуация, особенность дизелем сложилась из-за того, что заканчиваются собственные запасы. К тому же на ремонт закрылся Павлодарский завод ГСМ. А в России они еще не закупают топливо из-за цены, которая выше, чем в самом Казахстане. У нас дефицита ГСМ нет. Цены стоят на текущем уровне, и даже в среднем на 50 тыйын снизились из-за тенденции в России, где наметилось небольшая понижение, - сообщил VB.KG президент Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбек Эшатов.

По данным Ассоциации нефтетрейдеров КР цены на бензин на этой неделе.

маркаКыргызстанТаджикистанУзбекистанКазахстанРоссияАрмения
Аи-9256,975,364,735,053,580,0


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URL: https://www.vb.kg/406920
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, цены на бензин
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