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"Кыргызстан идет с опережением по притоку переводов от мигрантов"

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- Виктория Гунгер
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В 2021 году мы идем с опережением по денежным переводам мигрантов, что должно оказать серьезную поддержку нашей экономике. Об этом сообщил на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" замминистра экономики КР Эльдар Алишеров.

Он отметил, что возврата мигрантов на родину, которого опасались в постпандемийный период, не произошло.

- Напротив, в РФ наблюдается нехватка рабочей силы. Это стабилизирует нашу экономику. Конечно, основную ставку делать на переводы мигрантов не стоит. Мы должны создавать сами рабочие места. Для этого мы и готовы участвовать в различных интеграционных проектах. И именно это сейчас является нашей основной целью, - сказал Алишеров.


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URL: https://www.vb.kg/406921
Теги:
миграция, Кыргызстан
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