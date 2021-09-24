"Кыргызстан идет с опережением по притоку переводов от мигрантов"

В 2021 году мы идем с опережением по денежным переводам мигрантов, что должно оказать серьезную поддержку нашей экономике. Об этом сообщил на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" замминистра экономики КР Эльдар Алишеров.

Он отметил, что возврата мигрантов на родину, которого опасались в постпандемийный период, не произошло.

- Напротив, в РФ наблюдается нехватка рабочей силы. Это стабилизирует нашу экономику. Конечно, основную ставку делать на переводы мигрантов не стоит. Мы должны создавать сами рабочие места. Для этого мы и готовы участвовать в различных интеграционных проектах. И именно это сейчас является нашей основной целью, - сказал Алишеров.