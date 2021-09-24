"Ложь и клевета!" Профсоюз Кумтора подает в суд на "Кумтор голд компани"

Профсоюз Кумтора подает на ЗАО "Кумтор Голд Компани" иски в суд на общую сумму свыше 300 млн сомов. Об этом редакции VB.KG сообщили в самом профсоюзе.

Сообщается, что требования касаются перерасчета выплат работникам за время простоя в декабре 2019 года – январе 2020 года в результате схода горной массы на руднике Кумтор, за время нахождения работников в санитарно-обсервационных пунктах перед подъемом на вахту в период пандемии летом 2020 года, а также за неисполнение требований законодательства о прохождении медицинских осмотров.

"Юридические споры по данным вопросам идут с лета 2020 года. Ранее претензии были выдвинуты прежнему руководству Компании в лице Президента КГК Диона Баденхорста, подконтрольному Centerra Gold Inc. Однако и нынешнее руководство компании отказывается выполнять требования в досудебном порядке. В связи с чем, в интересах работников профком КГК вынужден обратиться в суд.

Помимо этого, профком КГК подаст иск на руководство компании за нарушение прав работников на свободу объединения в профсоюзы, а именно за нарушение прав профсоюзов, выражающееся в запрете председателю профсоюза посещения производственных объектов, изъятии рабочего кабинета профсоюза, служебной автомашины, а также отказа удерживать и перечислять членские профсоюзные взносы. Кроме этого, вчера, 23 сентября 2021 г. ЗАО "КГК" на своем веб-сайте и в ряде СМИ опубликовало официальное заявление по многим вопросам деятельности Компании, поднимаемым депутатами ЖК КР, экспертами и представителями медиа. В изложенном материале содержится ложная информация, затрагивающая честь, достоинство и деловую репутацию председателя профкома КГК Калысбека Рыспаева. А именно, в пресс-релизе указывается, что Калысбек Рыспаев во время введения внешнего управления был на стороне Центерры, пытался агитировать работников на незаконные действия, призывал устроить забастовку, запугивал работников, что всех уволят и понизят зарплату.

Иными словами, в пресс-релизе содержится информация, что Рыспаев якобы хотел остановить производство, тем самым нанести ущерб не только компании, но и стране в целом. Это наглая ложь и клевета! Таких заявлений и действий со стороны председателя профсоюза КГК не было, и быть не могло. В связи с чем, председатель профкома ЗАО "КГК" Калысбек Рыспаев принял решение подать в суд иск также и о защите деловой репутации. Профсоюз ЗАО "КГК" всегда выступает за стабильное, непрерывное и безопасное производство и призывает работников качественно и ответственно выполнять свои обязанности и не поддаваться провокациям.

Все взысканные в результате судебных разбирательств с компании суммы будут выплачены работникам ЗАО "Кумтор Голд Компани", - говорится в сообщении профсоюза Кумтора.