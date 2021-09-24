В Москве открывается международная книжная ярмарка

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открывается 24 сентября в российской столице. И будет проходить с 24 по 27 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".

Программой ярмарки предусмотрено более 300 событий на девяти площадках. В том числе - встречи с популярными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.

Ведущие музеи Москвы и издательства, выпускающие книги по искусству, представят на ярмарке свои книжные новинки, проведут встречи с авторами и художниками. Музейные кураторы расскажут о новых выставках, каталогах к ним, сопутствующих образовательных проектах и исследовательской деятельности.

Российский книжный союз совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проведут традиционную отраслевую конференцию по проблемам книжного рынка. На международной конференции "Мировая книжная индустрия в новых реалиях: новые технологии, новые вызовы, новые перспективы" будут обсуждены цифровые стратегии и инновации в сфере маркетинга и продвижения книг, лучшие кейсы по программам продвижения книги и чтения, основные тренды в потреблении цифрового контента.

В рамках ярмарки ежегодно подводятся итоги ряда конкурсов и премий: Национального конкурса "Книга года", Международного конкурса государств СНГ "Искусство книги", премии за выдающиеся достижения в области художественного перевода "Мастер" и конкурса лучших студенческих дипломов "Be First! 2021".

В течение многих лет традиционными участниками ММКЯ являлись авторы и книгоиздатели Кыргызстана. Они неоднократно становились лауреатами конкурса "Искусство книги", завоевывали в нем призовые места, получали почетные дипломы.

В "Экспоцентре", как подчеркивается, будут соблюдены все необходимые меры предосторожности в соответствии с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора.