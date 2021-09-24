В Узбекистане правоохранители начали использовать шокеры. Партия электропистолетов и электродубинок закуплена в России, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас электрошокерами обеспечены практически все подразделения ОВД Узбекистана. Зачем они нужны сотрудникам правоохранительных органов и в каких случаях они могут их применять, разбиралась корреспондент Podrobno.uz.
Основанием для использования сотрудником ОВД специальных средств, в том числе электрошоковых устройств (ЭШУ), является закон "Об органах внутренних дел", 21 и 23 статьи которого определяют порядок и условия применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
На основании данного закона принят приказ министра внутренних дел, которым утверждена инструкция о порядке применения сотрудниками ОВД электрошокеров.
Кому разрешено пользоваться ЭШУ
Пользоваться шокерами разрешается только тем сотрудникам, которые получат сертификат, подтверждающий прохождение специальной подготовки. Данный документ утверждается Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством здравоохранения.
За что бьете, начальник?
Сотрудник ОВД имеет право применять электрошокер при:
отражении нападения на гражданина или сотрудника органа внутренних дел;
пресечении преступления или административного правонарушения;
пресечении сопротивления, оказываемого сотруднику органа внутренних дел;
задержании лица, застигнутого при совершении преступления или сразу же после его совершения, пытающегося скрыться;
задержании лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;
освобождении насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;
пресечении массовых беспорядков и иных противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью граждан, общественной безопасности;
Также применять ЭШУ сотрудник правоохранительных органов может при доставлении, конвоировании и охране задержанных лиц и лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному аресту, в целях пресечения попытки побега, причинения вреда окружающим или себе, при защите охраняемых объектов, блокировании движения групп граждан, совершающих противоправные действия.
Только в Фергане или по всему Узбекистану?
В настоящее время электрошокерами обеспечены практически все подразделения ОВД Узбекистана на местах. ЭШУ вооружаются сотрудники правоохранительных органов, привлекаемые для несения патрульно-постовой службы, а также обеспечения общественного порядка.
Чье производство?
Завод изготовитель электрошокеров – российское предприятие "Мартъ".