В Азербайджане отмечается День памяти шахидов Отечественной войны. Мероприятие по этому поводу пройдет и в Бишкеке, организатором которого выступит посольства Азербайджана в Кыргызстане.

"27 сентября прошлого года в регионе возобновились военные действия между Баку и Ереваном. Обстановка в зоне боевых действий тогда была очень напряжённой.

Столкновения и кровопролитные бои, произошедшие год назад ещё раз продемонстрировали единство азербайджанского народа, мощь Азербайджана и его армии. Показав всему миру пример стойкости и мужества и вновь подтвердив свою боеспособность и высокий профессионализм, она смогла дать достойный отпор противнику, пресечь все вражеские провокации.

Осознавая неравносильность и своё поражение на поле боя, Армения атаковала и подвергла жестокому ракетному обстрелу мирных жителей нашей страны, проживающих далеко за пределами Нагорного Карабаха в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Физули, Тертер, Агдам, Горанбой, Нафталан и другие города, регионы. В результате жестоких нападений армянской стороны на населённые пункты погибло 94 мирных граждан, ещё 414 - были ранены, в том числе беззащитные женщины и дети. Нанесён серьёзный ущерб 3410 жилым домам, 120 многоквартирным зданиям, 512 объектам инфраструктуры, пострадали детские сады и школы и даже кладбища во время похоронного процесса. Все принципы гуманитарного права, особенно Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним были злостно нарушены.

Международное сообщество не должно закрывать глаза на эти бесчеловечные преступления против народа Азербайджана. Способность совершить геноцид Армения продемонстрировали ещё 25–26 февраля 1992 года в городе Ходжалы. Жестокий терроризм военно-политического руководства Армении, превзошедшего фашистов необходимо решительно осудить, чтобы ни в одном уголке мира он снова не повторился. Важно отметить, что в отличие от армянской, азербайджанская сторона не целилась в мирных жителей, а уничтожала лишь военные объекты. Предпринимались лишь ответные меры для защиты своего гражданского населения и позиций. Военные действия со стороны Азербайджана были легитимным восстановлением своей территориальной целостности.

В период войны дважды достигались договорённости о режиме гуманитарного прекращения огня. Со своей стороны Азербайджан безоговорочно их выполнял. Вооруженные же силы Армении в свою очередь грубо нарушали принятые соглашения. Из минометов и артиллерийских установок ими обстреляны город Джабраил, азербайджанские позиции в Гедабекском и Товузском районах Азербайджана, гражданское население.

Сегодня делегации из разных стран мира посещают освобождённые территории и становятся свидетелями настоящего варварства. Разрушены национальные исторические и архитектурные, древние религиозные памятники. Мечети использовалось как сарай для скота. В них содержались свиньи. Такая бесчеловечность, безусловно, не может не оскорбить религиозные чувства всех мусульман. К тому же оккупанты, незаконно переселившиеся на территории Азербайджана, устроили настоящий экологический террор. Они хладнокровно вырубали деревья, поджигали школы и дома. Зачастую огонь перекидывался на близлежащие леса, вызывая серьёзные пожары. Также Кафанский и Каджаранский медно-молибденовые комбинаты сбрасывают в реку Охчучай неочищенные ядовитые стоки, отравляющие не только основную водную артерию Зангиланского района, но и большую часть воды Джебраильского и Физулинского районов, реки Араз, Кура и Каспийское море.

Показательным станет тот факт, что в самом центре Баку сохраняется армянская церковь, которую не так давно даже отремонтировали.

Нельзя также не отметить, что имея самую сильную армию на южном Кавказе, занимающую почётное место в мировых рейтингах. Азербайджан мог ранее и начать, и выиграть войну. Однако мы всегда были привержены мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорного-карабахского конфликта. Армения же в свою очередь действовала в противоположном направлении и не оставила иного выбора, кроме как сражаться на поле боя. Мы стали вынуждены защищать своих людей, освобождать родные земли. В итоге, Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность и выполнить резолюции Совета безопасности ООН о полном выводе армянских войск с оккупированных земель, которые десятилетиями игнорировались и не сдвигались с мёртвой точки. В последние годы армянская сторона неоднократно ставила под удар переговорный процесс по Карабаху, выдвигала неприемлемые требования, совершала различные провокации, которые в конечном итоге привели к полному прекращению переговоров. Она считала, что навсегда захватила 20% исконно азербайджанских территории, заставив наш народ бежать с родных земель!

Хотелось бы высказаться и про фальсификацию истории и сказки про древний Арцах. Истина в том, что юридически Нагорный Карабах – территория Азербайджана. Даже само название региона "Карабах" (Черный сад) - азербайджанское.

В 1993 году в связи армяно-азербайджанским конфликтом Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции № 822, № 853, № 874, № 884. В них осуждается использование силы против нашей страны, оккупация азербайджанских территорий, нападение на гражданские лица и бомбардировка населённых пунктов Азербайджана. Это в очередной раз, подтверждает, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана. В резолюциях Совбеза ООН неприемлемость захвата территорий с применением силы и содержится требование о полном и безоговорочном выводе оккупированных сил со всех захваченных территорий Азербайджана. Также нужно отметить, что Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Движение Неприсоединения, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Организация Экономического Сотрудничества и другие организации также приняли аналогические решения и резолюции. Все ведущие почти, международные организации требовали урегулирования этого конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Казалось, приход Никола Пашиняна мог переломить консенсус в армянской политике. Однако премьер быстро показал, что это не входит в его планы. Вскоре после прихода к власти в 2018-м он отправился в Ханкенди (Степанакерт), где заявил, что "Карабах - это Армения и точка", а у Еревана "нет земель, которые можно отдать Азербайджану". На этом провокации Пашиняна не закончились. Они обрели более агрессивный характер и привели к кровавой войне. И лишь когда тысячи солдат сложили головы на поле боя, а матеря безутешно, оплакивали своих сыновей, премьер-министр Армении Никол Пашинян, признал личную вину в сложившейся ситуации и высказал сожаление о том, что не пошёл на выполнение договоренностей ранее. О стремлении обострить ситуацию в регионе свидетельствует и угрожающая фраза бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна: "Новая война - новые захваченные территории", сделанная примерно за год до начала боевых действий.

Президент Ильхам Алиев, неоднократно заявлял с Азербайджаном нельзя говорить на языке ультиматума, угроз. Мы в состоянии отстоять интересы своей страны.

Отечественная Война длилась всего 44 дня. Наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президентом Ильхамом Алиевым смогла одержать в ней победу. Благодаря своему профессионализму и высокой боевой готовности ей удалось освободить все территории, уничтожить практически всю военную мощь противника.

Мир в регионе наступил лишь после подписания лидерами России, Азербайджана и Армении заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Данные договорённости, включают девять пунктов, подразумевающих остановку сторон на достигнутых позициях, возращение Баку Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев и возвращение беженцев в места прежнего проживания. Также для выполнения сторонами конфликта договоренностей развёрнут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Понимая, что азербайджанская армия освободила город Шуша, обладающий очень большим стратегическим значением, Еревану пришлось согласиться на все вышеперечисленные условия.

Азербайджан добился того, чего почти за 30 лет не могли осуществить ни Минская группа ОБСЕ, ни резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, ни заявления и решения крупных международных организаций. Непоколебимый военно-патриотический дух наших солдат помогал им успешно продвигаться к цели - вернуть неотъемлемую часть своей страны, истории. Мы шли к этому очень долго и теперь, когда вновь вступили на родные земли, места традиционного проживания азербайджанского народа, не отступим назад ни на шаг. Будем идти до конца в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Справедливая победа и возвращение утраченных территорий – события, вписанные в новую историю нашей Родины.

9 апреля этого года Его Превосходительство Президент Кыргызской Республики господин Садыр Жапаров во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Кыргызстане Гидаятом Оруджевым передал искренние поздравления Его Превосходительсву Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и в его лице всему азербайджанскому народу в связи со славной Победой, одержанной в Отчечественной войне.

Безусловно, вышеперечисленные значимые успехи на фронте не обошлось без горьких человеческих потерь. Возле здания Посольства в память о погибших шахидах был установлен стенд с душераздирающими снимками мест происшествия. К нему в те дни пришли много людей, в том числе лидеры политических партий, депутаты Жогорку Кенеша, писатели, представители вузов и просто неравнодушные к жестокому варварству граждане Кыргызстана. Творческие союзы, общественные организации Кыргызстана тоже разделили, как боль утраты нашего народа, так и радость, связанную с восстановлением исторической справедливости. На протяжении всех дней войны они поддерживали территориальную целостность Азербайджана. После окончания войны они направили поздравительные письма Президенту нашей республики. Мы высоко оценили искреннюю поддержку братского народа в сложные времена.

События тех дней навеки останутся в сердцах и умах всего азербайджанского народа", - говорится в сообщении посольства.