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Бишкекчанин Азизжан Малик создает реалистичные костюмы супергероев

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- Айжан Мамбеталиева
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В его коллекции уже есть костюмы Бэтмена, Супермена, Железного человека, Венома. В этих необычных костюмах он часто прогуливается по городу, удивляя бишкекчан, которые с удовольствием фотографируются с любимыми супергероями.

Азизжану 29 лет, он проживает в Кара-Балте. У него экономическое образование, сейчас он работает в банке. Но все свободное время он посвящает своему хобби - косплею.

"Все началось в далеком 2013 году, в то время я работал гидом в Турции и там увидел самодельный костюм железного человека, в том же году по возвращению на родину, решил вместе с братишкой попробовать сделать такой же из стеклопластика. Я фанат фильмов студии "Марвел", всегда слежу за новостями и анонсами. В то время Железный человек был особо популярен и мне очень захотелось его сделать", - рассказал VB.KG Азизжан Малик.

Изготовление первого костюма заняло целый год, это было обусловлено тем, что не было никакого опыта в создании подобных костюмов и сложностью работы со стеклопластиком. Костюм переделывался три раза, и после каждой неудачи Азизжан говорил себе: "Все! С меня хватит, ничего не получится!". Откладывал образцы на пару дней, но потом снова брался за дело и начинал все с самого начала.

В 2014 году после успешного изготовления первого костюма Железного человека, который весил 19 килограммов, знакомые попросили Азизжана изготовить подобные костюмы для аниматоров. С 2014 по 2017 год было изготовлено десять костюмов мультипликационных героев и персонажей из фильмов, которые отправились в разные страны СНГ.

Помимо костюмов занимался изготовлением масок из серии игр "Мортал Комбат"

"В 2018 году я устроился работать в банк и на хобби просто не оставалось времени. В 2020 году во время пандемии, когда работали удаленно, появилась возможность вернуться к любимому делу и я решил изготовить еще один костюм, но уже из другого материала более легкого по весу и проще в технологии изготовления", - говорит Азизжан.

Его Малик изготовил из материала, который называется Eva Foam, это один из самых популярных материалов среди косплееров, потому что легко поддается обработке и покраске, не токсичный и самое главное легкий. Но, по словам, Азизжана, есть и минусы - уступает стеклопластике в долговечности и прочности.

"После успешного освоения новой технологии, я сразу взялся за изготовление костюма Бэтмена из фильма "Бэтмен против Супермена" и теперь иногда вместе с братишкой выходим погулять в парк или торговый центр, поднять настроение окружающим", - рассказывает Азизжан Малик.

Кстати, Азизжан папа двоих детей, старшей дочке 3 года, а младшей – 1 год. Девочки тоже очень любят папины образы, старшая даже называет его "Айменом" (Железным человеком).

Сейчас в процессе завершения новый проект - костюм Венома из фильма 2018 года. По словам Азизжана проект очень сложный, технология изготовления совсем другая.

"При создании костюма Венома я столкнулся с совершенно новыми для меня материалами, такими как формовочный силикон, скульптурный пластилин, полиморфус, различные эластичные ткани. Самое интересное что некоторые материалы используются не по прямому назначению. Это и есть самое интересное в косплее, ты постоянно экспериментируешь с различными материалами и пытаешься создать свою уникальную технологию изготовления. В будущем планирую сделать костюм Хищника и Дэдпула, в ближайшие годы ожидаются премьеры фильмов по ним, поэтому они будут актуальны", - говорит Азизжан.


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URL: https://www.vb.kg/406935
Теги:
герой, Бишкек, фильм
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