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Комиссия по делам детей Октябрьского района рассмотрела 222 материала

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- Айжан Мамбеталиева
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В Октябрьском акимиате заседание комиссии по делам детей. Члены комиссии рассмотрели материалы, которые подготовлены для принятия мер по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.

Участники заседания – представители отдела поддержки семьи и детей управления социального развития, центра образования, центра семейной медицины, ОО "Альтернатива" утвердили планы индивидуальной работы с семьей и защиты ребенка, продлен срок пребывания несовершеннолетнего в Специализированном доме ребёнка, из кризисного центра на базе "SOS-Детской Деревни" после оказания социальной поддержки выведена семья.

С начала года проведено 27 заседаний комиссии, рассмотрено 222 материала и проведено 8 рейдов по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.


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URL: https://www.vb.kg/406936
Теги:
дети, мэрия
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