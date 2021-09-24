Комиссия по делам детей Октябрьского района рассмотрела 222 материала

В Октябрьском акимиате заседание комиссии по делам детей. Члены комиссии рассмотрели материалы, которые подготовлены для принятия мер по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.

Участники заседания – представители отдела поддержки семьи и детей управления социального развития, центра образования, центра семейной медицины, ОО "Альтернатива" утвердили планы индивидуальной работы с семьей и защиты ребенка, продлен срок пребывания несовершеннолетнего в Специализированном доме ребёнка, из кризисного центра на базе "SOS-Детской Деревни" после оказания социальной поддержки выведена семья.

С начала года проведено 27 заседаний комиссии, рассмотрено 222 материала и проведено 8 рейдов по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.