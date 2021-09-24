Выборы-2021: в каких случая партиям и кандидатам вернут избирательный залог

В каких случаях партиям и кандидатам, участвующим в парламентских выборах будет возвращен избирательный залог рассказали в ЦИК КР.

Отмечается, что политические партии, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, из средств своих избирательных фондов вносят на счет ЦИК избирательный залог в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя - 1 млн сомов.

Залог возвращается:

получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах; если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша; отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня; если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.

Залог НЕ возвращается и подлежит зачету в бюджет:

в случае отмены регистрации кандидата, списка кандидатов политической партии до дня голосования в результате нарушения законодательства; в случае, если избрание политической партии было признано недействительным.

Кандидат из личных средств вносит на специальный счет Центральной избирательной комиссии избирательный залог в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя - 100 тысяч сомов.

Залог возвращается:

получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах; отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня; если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.

Залог НЕ возвращается и подлежит зачету в бюджет: