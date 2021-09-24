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Выборы-2021: в каких случая партиям и кандидатам вернут избирательный залог

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- Оксана Гут
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В каких случаях партиям и кандидатам, участвующим в парламентских выборах будет возвращен избирательный залог рассказали в ЦИК КР.

Отмечается, что политические партии, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, из средств своих избирательных фондов вносят на счет ЦИК избирательный залог в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя - 1 млн сомов.

Залог возвращается:

  1. получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;
  2. если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша;
  3. отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня;
  4. если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.

Залог НЕ возвращается и подлежит зачету в бюджет:

  1. в случае отмены регистрации кандидата, списка кандидатов политической партии до дня голосования в результате нарушения законодательства;
  2. в случае, если избрание политической партии было признано недействительным.

Кандидат из личных средств вносит на специальный счет Центральной избирательной комиссии избирательный залог в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя - 100 тысяч сомов.

Залог возвращается:

  1. получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;
  2. отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня;
  3. если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.

Залог НЕ возвращается и подлежит зачету в бюджет:

  1. в случае отмены регистрации кандидата до дня голосования в результате нарушения законодательства;
  2. в случае, если избрание кандидата было признано недействительным.


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URL: https://www.vb.kg/406937
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, избирательный залог, ЦИК
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