Выборы-2021: в каких случая партиям и кандидатам вернут избирательный залог

В каких случаях партиям и кандидатам, участвующим в парламентских выборах будет возвращен избирательный залог рассказали в ЦИК КР.
Отмечается, что политические партии, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, из средств своих избирательных фондов вносят на счет ЦИК избирательный залог в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя - 1 млн сомов.
Залог возвращается:
- получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;
- если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша;
- отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня;
- если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.
Залог НЕ возвращается и подлежит зачету в бюджет:
- в случае отмены регистрации кандидата, списка кандидатов политической партии до дня голосования в результате нарушения законодательства;
- в случае, если избрание политической партии было признано недействительным.
Кандидат из личных средств вносит на специальный счет Центральной избирательной комиссии избирательный залог в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя - 100 тысяч сомов.
Залог возвращается:
- получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;
- отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня;
- если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.
Залог НЕ возвращается и подлежит зачету в бюджет:
- в случае отмены регистрации кандидата до дня голосования в результате нарушения законодательства;
- в случае, если избрание кандидата было признано недействительным.