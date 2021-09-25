На международный полумарафон, 26 сентября, в Бишкеке перекроют улицы

26 сентября в связи с проведением Международного полумарафона "Сохраним снежного барса" будут перекрываться дороги.

По основному маршруту в 21 километр с 7 до 10 часов будут перекрываться отрезки улиц:

- пр. Чуй от пр. Манаса до ул. Ю. Абдрахманова;

- ул. Абдрахманова от пр. Чуй до ул. Иманалиева;

- ул. Иманалиева от ул. Ю. Абдрахманова до пр. Ч. Айтматова;

- ул. Масалиева от ул. Ю. Абдрахманова до пр. Ч. Айтматова;

- пр. Ч. Айтматова от ул. Иманалиева до пр. Чуй.

Раннее перекрытие дорог связано тем, что по маршруту необходимо установить точки электронной системы хронометража, а также пункты питания для участников на проезжей части.

Перекрытие всего маршрута продлится три часа. Затем открытие улиц будет проходить волнами:

07:20 - проспект Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Абдрахманова (Советской);

07:28 - ул. Абдрахманова (Советская) до ул. Горького;

07:43 - ул. Байтик Баатыра (Советская) до ул. Ахунбаева;

07:55 - ул. Байтик Баатыра (Советская) до ул. Масалиева;

08:11 - ул. Масалиева (северная сторона) от ул. Советской до пр. Айтматова;

08:25 - ул. Байтик Баатыра до ул. Иманалиева;

08:28 - ул. Иманалиева до пр. Айтматова (пр. Мира);

08:52 - пр. Айтматова до ул. Масалиева (южная сторона);

09:08 - участок по ул. Масалиева (южная сторона) от пр. Айтматова до ресторана "Ала-Тоо";

09:22 - пр. Айтматова до ул. Ахунбаева;

09:35 - пр. Айтматова до ул. Горького;

09:46 - пр. Айтматова до ул. Московской;

09:51 - пр. Айтматова до пр. Чуй;

09:55 - пр. Чуй до ул. Тоголока Молдо;

10:00 - пр. Чуй до ул. Панфилова;

11:00 - ул. Орозбекова от пр. Чуй до ул. Абдымомунова;

ул. Абдымомунова от ул. Орозбекова до ул. Раззакова;

ул. Раззакова от ул. Абдымомунова до проспекта Чуй.