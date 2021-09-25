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В России завершается период упрощенного пребывания мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В Федерации мигрантов РФ напомнили последним о необходимости легализоваться до 30 сентября текущего года. После этого период упрощенного пребывания иностранных граждан на территории России завершится, подчеркнул в своем обращении глава ФМР Вадим Коженов.

По его словам, в сентябре текущего года сотни иностранных граждан обратились на горячую линию ФМР, чтобы узнать будет ли продлен Указ Президента РФ от 15 июня 2021 года № 364 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"В связи с этим руководство ФМР официально сообщает, что с 30 cентября период упрощенного пребывания иностранных граждан на территории РФ будет закончен. Указ № 364 не будет продлен!" – говорится в обращении.

Как напомнил Вадим Коженов, чтобы законно находиться на российской территории, иностранец должен иметь при себе действующий трудовой патент, а также продленный миграционный учет. При отсутствии таковых необходимо выехать из России до 30 сентября и пробыть на территории страны исхода минимум 90 суток.

"Иностранцы, находящиеся в России на незаконных основаниях, должны покинуть страну до 30 сентября 2021 года. В противном случае нарушители будут выдворены с территории РФ", - предупредил глава Федерации мигрантов РФ.

Немного ранее с призывом урегулировать правовой статус до упомянутой даты к соотечественникам в России обратилось посольство КР в РФ. И тоже напомнило, что 30 сентября завершается установленный срок, когда в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации не принимаются решения об административном выдворении, о депортации, о нежелательности пребывания (проживания) в стране и о сокращении срока временного пребывания в ней.

"Кроме того, после 30 сентября территориальные органы МВД России прекращают прием заявлений иностранных граждан, находящихся нелегально, с разъяснением причин отсутствия регистрации на территории РФ", - отметили в посольстве. И заявили о важности в оставшиеся дни выполнить все необходимые для пребывания в РФ процедуры, в числе которых - постановка на миграционный учет, заключение договора о найме на работу, регистрация.

В дипмиссии пояснили, что до 30 сентября граждане КР, прибывшие ранее с одной целью визита, могут указать в заявлении новую, действительную цель настоящего пребывания на российской территории. Также обращено внимание на то, что при подаче заявления о постановке на миграционный учет в обязательном порядке требуется иметь заключенный с работодателем официальный трудовой договор. В случае его отсутствия полицией будут налагаться административные штрафы.

"Иностранные граждане, в том числе граждане КР, имеющие административные правонарушения, обязаны оплатить требуемые штрафы. Лица, в отношении которых ранее были зафиксированы более двух таких правонарушений, а также вынесены решения о выдворении, должны до 30 сентября 2021 года добровольно покинуть РФ", - подчеркнули в посольстве. Вместе с тем, как заявлено, иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство, выехавшие до 15 марта 2020 года и отсутствующие на территории России, могут до 30 сентября 2021 года прибыть и продлить свое пребывание в ней.

С напоминанием о предстоящем истечении срока послаблений в связи с пандемией коронавируса выступило еще в августе Министерство внутренних дел России. И рекомендовало иностранным гражданам и лицам без гражданства обращаться за получением документов заблаговременно, а также выбирать время посещения в часы меньшей нагрузки - после полудня.

Ранее в МВД сообщали, что мораторий не распространяется на лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, а также тех, кто нарушил законодательство о государственной границе России. Также данная норма не касается иностранных граждан, которые создают угрозу национальной безопасности страны, в том числе выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, оказывают содействие в совершении террористических или экстремистских актов либо совершающих их.


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URL: https://www.vb.kg/406943
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