Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 99.03 - 100.50

У КР не освоены 300-400 млн долларов, выделенных на промышленное развитие

302  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане "лежат" 300-400 млн долларов, выделенных республике на промышленное развитие, если посчитать ресурсы РКФР, ЕАБР, иные программы. Мы их просто не берем, так как нет соответствующих проектов. Об этом на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" сообщил известный экономист Кубат Рахимов.

По его словам, причина в банальной нехватке кадров и потенциала.

- Нам надо научиться себя любить. Мы слишком часто себя "бьем". Нам надо занять подобающее место. Мы уже не станем Белоруссией, Узбекистаном. Надо находить свои ниши. У нас уже есть своя ниша внутри ЕЭК, нам надо сделать ее средней и высокой квалификации. Уже есть бренд "Кыргызстан", просто надо поднимать его квалификацию, - подчеркнул Кубат Рахимов.

Отметим, круглый стол организован Общественным фондом "Евразийское поколение".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406948
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, деньги, экономика, Кубат Рахимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  