У КР не освоены 300-400 млн долларов, выделенных на промышленное развитие

В Кыргызстане "лежат" 300-400 млн долларов, выделенных республике на промышленное развитие, если посчитать ресурсы РКФР, ЕАБР, иные программы. Мы их просто не берем, так как нет соответствующих проектов. Об этом на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" сообщил известный экономист Кубат Рахимов.

По его словам, причина в банальной нехватке кадров и потенциала.

- Нам надо научиться себя любить. Мы слишком часто себя "бьем". Нам надо занять подобающее место. Мы уже не станем Белоруссией, Узбекистаном. Надо находить свои ниши. У нас уже есть своя ниша внутри ЕЭК, нам надо сделать ее средней и высокой квалификации. Уже есть бренд "Кыргызстан", просто надо поднимать его квалификацию, - подчеркнул Кубат Рахимов.

Отметим, круглый стол организован Общественным фондом "Евразийское поколение".