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Будут ли открыты "наземные" границы между КР и РК?

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- Виктория Гунгер
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В рамках круглого стола "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" представители экспертного сообщества Кыргызстана подняли вопрос о наземном пересечении границы с Казахстаном. Они отметили, что даже при наличии ковид-паспорта и отрицательного ПЦР-теста, сделать это невозможно. Чтобы, скажем, попасть человеку в село Кордай, ему необходимо на самолете лететь до Алматы, а затем на автобусе возвращаться до пункта назначения.

Как пояснил советник Посольства РК в Бишкеке Мурат Жакыпбеков, сейчас, действительно, гражданам запрещено наземным путем пересекать границу, кроме грузового транспорта. Он пообещал передать предложения экспертов по решению этого вопроса в дипведомство РК в КР.

В свою очередь, замминистра экономики и финансов КР Эльдар Алишеров пояснил, что сейчас идут переговоры в рамках ЕАЭС, чтобы помимо людей с отрицательными ПЦР-тестами, справками о вакцинации, границу могли пересекать люди, переболевшие ковидом не позднее полугода.

- Этот вопрос по открытию границ на территории ЕАЭС на повестке дня в ЕЭК. Нападать, скажем, на РК, что он не открывает границу, нельзя. Если у них стабилизируется ситуация в стране с заболеваемостью, они ее откроют, - подчеркнул Алишеров.

При этом присутствующие уверены, что передвижение товаров из Кыргызстана через Казахстан за последнее время немного улучшилось.

Отметим, круглый стол организован Общественным фондом "Евразийское поколение".


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URL: https://www.vb.kg/406950
Теги:
граница, Казахстан, ЕАЭС, Кыргызстан
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