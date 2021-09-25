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Ремонт дороги на перевале Тоо-Ашуу может завершиться в октябре

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- Оксана Гут
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Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов проинспектировал ход ремонтных работ на участке автодороги Бишкек-Ош (южная сторона перевала Тоо-Ашуу). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

На участке дороги проводится укладка асфальтобетонного покрытия. В случае благоприятных погодных условий, строительные работы завершатся в начале октября текущего года. На строительные работы из республиканского бюджета предусмотрено 165 млн сомов.

Глава Кабмина Улукбек Марипов отметил стратегическое значение международного транспортного коридора, его влияние на социально-экономическое развитие страны, и поручил завершить строительные работы своевременно и качественно.

Он особо подчеркнул необходимость обеспечения безопасности дорожного движения на автомагистрали.


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URL: https://www.vb.kg/406960
Теги:
дороги, строительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов, кабмин
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