Ремонт дороги на перевале Тоо-Ашуу может завершиться в октябре

Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов проинспектировал ход ремонтных работ на участке автодороги Бишкек-Ош (южная сторона перевала Тоо-Ашуу). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

На участке дороги проводится укладка асфальтобетонного покрытия. В случае благоприятных погодных условий, строительные работы завершатся в начале октября текущего года. На строительные работы из республиканского бюджета предусмотрено 165 млн сомов.

Глава Кабмина Улукбек Марипов отметил стратегическое значение международного транспортного коридора, его влияние на социально-экономическое развитие страны, и поручил завершить строительные работы своевременно и качественно.

Он особо подчеркнул необходимость обеспечения безопасности дорожного движения на автомагистрали.