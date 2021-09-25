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Созданы все условия для начала строительства альтернативной дороги Север-юг

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- Оксана Гут
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Первый заместитель председателя Кабинета министров КР Азиз Аалиев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился со строительством альтернативной автомобильной дороги Север - Юг. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Азиз Аалиев отметил, что завершена работа тендерной комиссии, по итогам которой объявлен победитель.

"В настоящее время созданы все условия для начала строительства стратегически важной дороги, в том числе решен вопрос финансирования.

Особое внимание следует обратить не только на соблюдение сроков, но и на качество ремонтных работ. Недопустимы факты несоответствия стандартам качества. Дорога должна прослужить во благо нашего народа долгие годы", - подчеркнул первый зампред Кабмина.

Напомним, что строительство дороги на участке Эпкин - Башкууганды (89-159 км) альтернативной дороги Север - Юг планируется начать в ближайшее время.

23 сентября по итогам тендера Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики подписан контракт на реализацию данного проекта с China Railway N: 5.


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URL: https://www.vb.kg/406967
Теги:
дороги, строительство, Кыргызстан, кабмин
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