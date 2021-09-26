Кыргызстанцы стали участниками российского конкурса грантовой поддержки

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва) подвёл итоги конкурса грантовой поддержки молодёжи СНГ. По словам организаторов, его победители получат гранты в размере 50 тысяч рублей на воплощение в жизнь своих проектов.

Этот конкурс, который носит имя известного советского и российского лингвиста-русиста, академика Виталия Костомарова, инициирован впервые, проводится в несколько этапов с 19 июля по 30 декабря 2021 года. Заявки принимались в двух номинациях: информационно-просветительские и научно-исследовательские проекты. Их поступило в оргкомитет 364, из большинства республик бывшего Советского Союза - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.

В полуфинал вышли тридцать человек, которые представили свои работы жюри в онлайн-формате. Их оценивали по различным критериям, особое значение имела нацеленность на содействие развитию русского языка в странах СНГ.

Далее участников ожидает подписание соглашений с Институтом, получение грантов, реализация проектов до 30 ноября 2021 года. А в декабре все победители встретятся в Москве, где презентуют результаты своей работы. В числе таких работ - научно-исследовательский проект "Сравнительный анализ лингвистической терминологии русского и кыргызского языков школьной программы" Данияра Баратова из Кыргызстана.

Один из экспертов жюри, заведующая лабораторией филологических исследований Института Пушкина Александра Ольховская считает данный конкурс очень важным и своевременным.

"Во-первых, потому что в этом году мы отмечаем 30-летие Содружества Независимых Государств, во-вторых, потому что назрела реальная необходимость в усилении гуманитарного сотрудничества и сплочения стран, в-третьих, потому что положение русского языка на постсоветском пространстве нуждается в объективной оценке", - говорит Ольховская.

По ее словам, наиболее сильной стороной представленных проектов стала погруженность в современный молодежный контекст:

"Конкурсанты обращались к поэзии молодых авторов, стремились задействовать актуальные коммуникативные площадки (социальные сети, мессенджеры, видеохостинги), использовали инновационные форматы обучения русскому языку (через порталы, интерактивные курсы и т.п.). Сам выбор тематики проектов в этом смысле был показательным – он позволял увидеть взгляд молодёжи на вопросы изучения, преподавания и продвижения русского языка".