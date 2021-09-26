В Германии выпустили золотые монеты с портретом Ангелы Меркель

В честь уходящей из политики Ангелы Меркель в Германии выпустили золотые монеты с ее портретом.

Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов на память о завершении 16-летней эпохи канцлера Германии Ангелы Меркель предлагают приобрести сувенирные монеты из чистого золота с ее портретом в профиль.

На монете указаны годы, когда Меркель была на посту канцлера: 2005-2021. Сувенир весом в 0,3 грамма обойдётся в 49 евро.

Ранее сообщалось о том, что в Германии выпустили золотые пластинки того же веса с изображением канцлера.

В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.

Источник РИА Новости