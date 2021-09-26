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В Бишкеке прошел мастер-класс в сфере индустрии красоты

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в рамках декады образования взрослых прошел мастер-класс в сфере индустрии красоты.

Мероприятие организовано кыргызской Ассоциацией образования взрослых (КАОВ) в "Дордой плазе".

Профессиональный лицей коммуникаций и информационных технологий №98 (ПЛКиИТ№98) показал мастер-класс в сфере индустрии красоты совместно с отраслевым Центром индустрии красоты, а также "Шпилька-студио" .

В дефиле модели демонстрировали визаж и прически, сделанные выпускниками лицея, мастерами производственного обучения.

Целью мероприятия была популяризация профессионального образования, продвижение образования взрослых.


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URL: https://www.vb.kg/406983
Теги:
образование, Бишкек, Кыргызстан
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