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В СНГ продолжится содействие рекультивации хвостохранилищ КР

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- Евгений Денисенко
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В Москве рассмотрены актуальные вопросы экономического взаимодействия в СНГ. Их обсуждение прошло в рамках очередного, уже 91-го по счету заседания Экономического совета Содружества.

В числе включенных в повестку вопросов - результаты работы Комиссии по использованию атомной энергии в мирных целях и Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр, проекты Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта до 2030 года, Комплексного плана мероприятий на 2021–2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года.

В соответствии с данными документами странам СНГ предстоит обеспечить повышение конкурентоспособности и развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, внедрять скоростное и высокоскоростное сообщение, цифровизацию технологических процессов, повышение уровня безопасности и устранение имеющихся барьеров в международных перевозках пассажиров и грузов. А также – создавать прорывные технологии и перспективные разработки для масштабного производства наукоемких конкурентоспособных товаров и услуг в рамках общего инновационного пространства, укреплять позиции государств СНГ "в новой архитектуре мировой хозяйственной системы".

В рамках заседания подписан Меморандум о сотрудничестве между Российской академией наук и Исполнительным комитетом СНГ. Его назначение – активизировать взаимодействие в области фундаментальных и прикладных научных исследований, реализовывать совместные научно-технические и инновационные программы и проекты в целях формирования общего научно-технологического пространства.

Рассмотрен еще ряд вопросов, в том числе о научном обеспечении агропромышленного комплекса СНГ, о выполнении первоочередных мероприятий в области нефтегазового машиностроения и другие, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества стран Содружества.

В числе этих вопросов - о реализации Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" в 2020 году".

Данная программа рассчитана на 2013-2024 годы, в качестве пилотных проектов выбраны хвостохранилища в районе кыргызстанских Мин–Куша и Каджи–Сая и в районе таджикского города Истиклол. В реализации программы участвуют Россия, взнос которой составляет 75 процентов, Казахстан (15), Кыргызстан и Таджикистан - по 5 процентов.

Программой предусмотрены два этапа. По итогам первого (2013–2016) в Кыргызстане были определены территории, наиболее пострадавшие от уранового производства, выбраны объекты, подлежащие первоочередной реабилитации, разработаны и обоснованы технические решения по ее осуществлению, структура и основные элементы системы обеспечения радиационной безопасности на объектах.

Одновременно осуществлены исследовательские, проектно–изыскательские работы, экспертиза проектов строительно–монтажных работ в госорганах, выполнено рабочее проектирование, произведена оценка рисков, гармонизированы нормативные акты.

Второй этап 2017-2024) включает подготовку в КР национальных кадров по управлению соответствующими проектами, разработку и реализацию мероприятий по экологическому и социально–гигиеническому мониторингу, проведение всех необходимых рекультивационных, строительно-монтажных работ на выбранных объектах. Для этого был заключен государственный контракт с федеральным государственным унитарным предприятием "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (специализированная организация "Росатома"), которое приняло на себя функции генподрядчика.

Очередное заседание Экономического совета СНГ состоится 10 декабря 2021 года в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/406989
Теги:
СНГ, хвостохранилища, безопасность, сотрудничество, Кыргызстан
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