В Чон-Алайском районе построят городок для этнических кыргызов из Памира

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 сентября, заложил капсулу под строительство нового городка для этнических кыргызов из Малого и Большого Памира в Чон-Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее в апреле Садыр Жапаров при ознакомлении с проектом строительства жилой застройки данного участка, куда предполагается переселить оставшихся на Памире афганских кыргызов, дал ряд поручений соответствующим государственным органам.

Так, 30 га участка Бурган-Суу в селе Кашка-Суу были трансформированы для строительства индивидуальных жилых домов и социальных объектов.

На данной территории планируется строительство жилых домов, общеобразовательной школы на 275 мест, объектов здравоохранения и других социальных объектов.

На реализацию данного проекта выделены средства из республиканского бюджета, также строительство некоторых объектов будет вестись при содействии Общественного благотворительного фонда "Ассанабиль".

Глава государства, выступая перед местными жителями, снова подчеркнул о своем намерении переселить оставшихся афганских кыргызов на историческую родину с целью их сохранения. Он напомнил, что данный вопрос находится под его личным контролем.

По его словам, на этом месте в перспективе будут построены 300-400 домов для того, чтобы памирские кыргызы могли здесь проживать, имея благоприятные условия.

Президент побеседовал с собравшимися, которые подняли вопросы относительно жилищных и земельных проблем, трансформации участков, автотранспортной логистики, питьевой воды, просили ускорить решение вопросов социального характера.

Садыр Жапаров, выслушав вопросы и пожелания местного населения, напомнил, что в рамках проводимых реформ будут расширены полномочия акимов районов. Таким образом, многие волнующие местное население вопросы, будут оперативно решаться на уровне руководителей органов местного самоуправления.

Отвечая на вопросы относительно предстоящих парламентских выборов, Глава государства особо подчеркнул, что перед каждым соответствующим государственным органом будет поставлено строгое требование по обеспечению прозрачности и открытости выборного процесса.

"Созданы все условия для того, чтобы в новый созыв Парламента пришли именно те, кого изберет сам народ. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов. 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - из одномандатных округов. В отличие от прошлых выборов, когда избиратели голосовали только за партию, в предстоящих выборах вводится система, когда избиратели голосуют не только за партию, но и отдельно за конкретного кандидата от нее. В случае если какой-либо государственный служащий будет вмешиваться в выборный процесс, к нему будут незамедлительно приняты строжайшие меры", - заявил Садыр Жапаров.

Говоря о строительстве образовательных и социальных учреждений, которые будут построены здесь, Садыр Жапаров отметил важность строительства этой школы.

"Надеемся, что потомки наших соотечественников, проживающие в этом селе, будут способствовать превращению своей Родины в процветающий регион, выходу страны в ряды развитых стран. Пусть дети наших братьев и сестер, переселенные из Малого и Большого Памира Афганистана, и поселившиеся в горном селе Бурган-Суу, вырастут в благополучии на священной кыргызской земле", - пожелал президент Садыр Жапаров во время закладки капсулы под строительство поселка.

В свою очередь старейшины этого района особо подчеркнули, что поддерживают политику главы государства по поддержке этнических кыргызов из Малого и Большого Памира, так как не могут оставаться равнодушными к их непростым условиям жизнедеятельности