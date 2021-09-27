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В Оше открылся первый большой региональный туристический форум-выставка

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- Айжан Мамбеталиева
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Замминистра иностранных дел Айбек Артыкбаев принял участие в церемонии открытия I большого регионального туристского форума-выставки "Развитие туризма в новых условиях совместными усилиями. Кыргызстан 2021" в Оше.

Цель форума - создание основ для регионального сотрудничества в сфере туризма в новых условиях и поиск путей выхода из кризиса.

На торжественном открытии мероприятия наряду с заместителем председателя кабинета министров - министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым с приветственной речью выступил заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев.

В своем выступлении, поздравив участников мероприятия с предстоящим международным днем туризма, Айбек Артыкбаев проинформировал о прилагаемых усилиях министерства по популяризации туристического потенциала страны. Отдельное внимание он уделил важности развития кыргызстанского экотуризма. Особый акцент в выступлении был сделан на улучшении взаимодействия для развития регионального туризма и продвижении соответствующих проектов. В контексте глобальных проблем, таких, как изменение климата, оказывающих негативное влияние на горные экосистемы, Айбек Артыкбаев призвал зарубежных партнеров и международные организации к консолидации совместных усилий.


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URL: https://www.vb.kg/406999
Теги:
выставка, Ош, туризм, экономика, Кабинет министров, МИД
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