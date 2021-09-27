Бизнес-омбудсмен помог компании сохранить свыше 1,7 млрд сомов

Компания смогла сохранить свыше 1,7 миллиарда сомов ранее начисленных в виде налогов, об этом соощает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В 2020 году компания прошла налоговую проверку, в результате которой ей были начислены доходы на нерезидентов (на нераспределенную прибыль компании) в сумме 667 миллионов 254 тысячи 510 сомов, проценты (пеня) в размере 431 миллион 51 тысячу 645,68 сомов и санкция в размере 667 миллионов 254 тысячи 510 сомов. Таким образом, общая сумма налогового обязательства приблизилась к 2 миллиардам сомов – 1 миллиард 765 миллионов 560 тысяч 665,68 сомов (порядка 20,8 миллионов долларов).

Компания обратилась в Государственную налоговую службу с апелляцией и подала жалобу бизнес-омбудсмену. На основе анализа полученных материалов бизнес-омбудсмен пришел к выводу, что права, свободы и законные интересы субъекта предпринимательства были нарушены, в частности, участник субъекта предпринимательской деятельности произвел процедуру редомициляции - смены юрисдикции (страны регистрации) из одного государства в другое, без выхода из состава участников компании и без ликвидации, что не является основанием для доначисления налогов. Соответствующий акт реагирования был направлен в государственный орган и в аппарат правительства КР.

В результате - начисления по налогу на нерезидентов были отменены, что позволило субъекту бизнеса сохранить 1 миллиард 765 миллионов 560 тысяч 665,68 сомов. Институт бизнес-омбудсмена выражает признательность и благодарность Государственной налоговой службе при Министерстве экономики и финансов со сотрудничество и партнерство в защите прав субъектов бизнеса.

С момента начала деятельности института бизнес-омбудсмена в феврале 2020 года финансовая "ценность" успешно разрешенных жалоб с измеряемым денежным выражением составила 1,87 миллиарда сомов. Жалобы по налоговым вопросам составляют 17 процентов от общего количества жалоб, поданных бизнес-омбудсмену.