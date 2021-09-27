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Ташиев: За два месяца "Кумтор" дал Кыргызстану больше дохода, чем за 21 год

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- Оксана Гут
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За два месяца "Кумтор" дал Кыргызстану больше дохода, чем за 21 год. Благодаря этому бюджет страны сейчас вышел в профицит. Об этом 25 сентября в Алайском районе, в ходе открытия нового здания отделения ГКНБ, заявил председатель ведомства Камчыбек Ташиев.

"Когда мы пришли к власти в октябре прошлого года, люди говорили, что мы сможем выплачивать зарплаты и пособия, вообще ничего не сможем. Но этого не произошло. По итогам полугодия выполнены все показатели, а профицит бюджета составил 564 миллиона сомов. Если бюджет этого года составил 162 миллиарда сомов, то в следующем году он вырастет до 220 миллиардов. А еще через год он составит более 250 миллиардов сомов", - заверил глава ГКНБ.

В стране повышаются заработные платы и социальные выплаты, продолжил он. И пояснил откуда на это взялись деньги.

"За 21 год мы от "Кумтора" получили всего 84 миллиона долларов, а за два месяца, июнь и июль, - доход составил 90 миллионов долларов. Вот где наши деньги. Богатство Кыргызстана разворовывали и крали (...). Добывалось 1,5-2 тонны золота в месяц, и потом вывозилось за рубеж на самолете. На сегодня ни один грамм золота не покинул страну", - сказал Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/407008
Теги:
бюджет, золото, пособия, Кыргызстан, ГКНБ, Кумтор, Камчыбек Ташиев
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