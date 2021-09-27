Партия ветеранов войны в Афганистане решила не участвовать в выборах ЖК

Партия "Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" решила не участвовать в парламентских выборах, 28 ноября. Соответствующее уведомление, в том числе об отзыве уполномоченных представителей, поступило в ЦИК КР, сообщает пресс-служба ведомства.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 26 сентября рнассмотрела уведомление партии и приняла решение о принятии его к сведению, руководствуясь статьей 19 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями 4, 8 Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Регистрация уполномоченных представителей политической партии "Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов"" отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.

Таким образом, на сегодня намерены участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша 72 партии из ранее заявленных 75.