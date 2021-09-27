В Аламединском районе загорелось сухотравье в горах (видео)

В Кыргызстане в Чуйской области, Аламединского района близ поселка Байгельды на склонах гор возник пожар. Как сообщает пресс-центр МЧС пожар возник вчера 26 сентября в 23:14.

В это же время к спасательной операции были привлечены семь спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям Аламудунского района.

27 сентября, в 02:30 силами МЧС были привлечены 34 спасателя.

Пожар локализован в 07:10. Причины и последствий выясняются.

О ситуации в видео докладывает начальник управления МЧС КР Эрнест Жусупбеков.