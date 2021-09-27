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В Аламединском районе загорелось сухотравье в горах (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в Чуйской области, Аламединского района близ поселка Байгельды на склонах гор возник пожар. Как сообщает пресс-центр МЧС пожар возник вчера 26 сентября в 23:14.

В это же время к спасательной операции были привлечены семь спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям Аламудунского района.

27 сентября, в 02:30 силами МЧС были привлечены 34 спасателя.

Пожар локализован в 07:10. Причины и последствий выясняются.

О ситуации в видео докладывает начальник управления МЧС КР Эрнест Жусупбеков.


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URL: https://www.vb.kg/407011
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан
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