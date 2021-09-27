Кыргызстан экспортировал 16 тысяч 431 тонн сельхозпродукции за неделю

В Кыргызстане 16 тысяч 431 тонн сельскохозяйственной отечественной продукции было проверено на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Сообщается, что сотрудники департамента химизации, защиты и карантина растений с 17 по 23 сентября провели карантинный фитосанитарный контроль 16 тысяч 431 тонн сельскохозяйственной отечественной продукции, предназначенной на экспорт на границе и на территории республики.

По сравнению с прошлой неделей из Кыргызстана экспортировано на 2 тысячи 592 тонн больше.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля осуществлен досмотр товаров, отбор образцов вывозимого продукта, произведено ознакомление участников ВЭД с условиями транспортировки и соблюдения правил хранения в соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС.