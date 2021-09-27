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Фильм из Кыргызстана "Шамбала" выдвинут в лонг-лист кинопремии Оскара

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане оскаровский комитет республики на своем заседании от 18 сентября 2021 года принял решение выдвинуть фильм режиссера Артыкпая Суйундукова "Шамбала" на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук (AMPAS). Картина будет представлена в номинации "Лучший международный художественный фильм" / International feature film. Об этом сообщает пресс-служба оскаровского комитета Кыргызстана.

Сообщается, что режиссер фильма, народный артист Кыргызстана Артыкпай Суюндуков сказал, что брал разрешение и благословение на съемку фильма у автора оригинальной повести Чингиза Айтматова. В 2020 году состоялась мировая премьера кинофильма на международном фестивале в Шанхае. 25 апреля этого года фильм получил премию "Ника" 2020 за лучший фильм в странах Балтии, Грузии и Содружества Независимых Государств.

Сейчас комитеты зарубежных стран выбирают претендентов в лонг-лист премии, а после специальное жюри киноакадемии определит шорт-лист. 94-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографии за 2021 год состоится 27 марта 2022 года в театре "Долби" ( Голливуд, Лос-Анджелес).


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URL: https://www.vb.kg/407018
Теги:
кино, Кыргызстан, фильм
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