Турция планирует закупить вторую партию российских ПВО - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности купить у России вторую партию противоракетных систем С-400, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно данным агентства, турецкий лидер сделал такое заявление несмотря на предупреждение о возможных последствиях со стороны американских властей. Вашингтон утверждает, что С-400 представляют угрозу для его истребителей F-35 и более широких систем обороны НАТО. Турция утверждает, что не смогла приобрести системы ПВО ни у одного из союзников по НАТО на приемлемых условиях.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие системы обороны мы приобретаем, у какой страны и на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения", - сказал Эрдоган.

Напомним, в декабре США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех сотрудников после приобретения страной первой партии С-400. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию не оставлять эти системы.

Между тем Россия и Турция продолжают переговоры о поставке второй партии, что, как неоднократно заявлял Вашингтон, почти наверняка повлечет за собой новые санкции.

"Мы призываем Турцию на всех уровнях и при любой возможности не сохранять систему С-400 и воздержаться от приобретения любого дополнительного российского военного оборудования", - сказал представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о комментариях Эрдогана.

"Мы продолжаем разъяснять Турции, что любые новые значительные закупки российского оружия могут привести к введению санкций CAATSA 231, помимо санкций, введенных в декабре 2020 года", - добавил представитель.

Пресс-секретарь также сказал, что Соединенные Штаты рассматривают Турцию как союзника и друга и ищут пути укрепления их партнерства, "даже когда мы не согласны".

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.