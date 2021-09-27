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В Баку наградили лучших журналистов по версии ТЮРКСОЙ

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- Наталья Крайнова
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В Баку состоялась церемония вручения международного приза ТЮРКСОЙ "Хары Бюльбюль" в области СМИ -2020 года. В числе победителей оказались и журналисты из Кыргызстана. Об этом сообщается на официальном сайте организации тюркской культуры.

На мероприятии, проведенном в Международном центре мугамного искусства, одном из ведущих культурных центров Баку, министр культуры Азербайджана Анар Керимов и заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ доцент, доктор Билаль Чакыджы вручили награды представителям прессы тюркского мира, которые освещали всему миру о событиях 44-дневной Отечественной войны по освобождению древних азербайджанских земель.

В этом году приза ТЮРКСОЙ в области СМИ "Хары Бюльбюль" были удостоены 36 журналистов из 7 стран. В частности, награды были удостоены: Фулья Озтюрк, Бюлент Чулджуоглу и Абдулкарим Улак из Турции, Алмас Шораев, Арман Сулейменов и Нургельды Усбанов из Казахстана, Муратбек Жолукеев, Нина Ничипорова, Кубатбек Айбашов из Кыргызстана, Абдували Сайбназаров и Суннатилла Абдуллаев из Узбекистана, Хасан Хайдар Диаб из Хорватии, Реза Дегати из Франции, Эльнур Мусазаде, а также посмертно Мехеррем Ибрагимов и Сирач Абишов из Азербайджана.

Все призеры премии получили статуэтки с изображением цветка "Хары Бюльбюль". Дизайн наградных статуэток был специально разработан для 2020 года.

Редакция "VB.KG" поздравляет свою коллегу Нину Ничипорову с получением этого международного приза в области СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/407024
Теги:
Азербайджан, премия, Кыргызстан, СМИ
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