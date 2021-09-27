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Ташиев: Мы наступили на хвост мафии, занимающейся поставками ГСМ в КР

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- ВБ
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Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в ходе открытия нового здания ОГКНБ по Алайскому району заявил, что его ведомство наступило на хвост мафии, которая занимается поставками ГСМ в Кыргызстан.

"В Кыргызстане ГСМ должны продаваться по цене не выше 50 сомов, а вместо этого мафия грабит государство. В итоге цена - 56-58 сомов. И никто на это не обращает внимание - ни государство, ни руководители госорганов. Мы ведем работу в этом направлении. У сотрудников ГКНБ есть большая власть и нужно направлять ее на защиту богатств страны и прав граждан. Не нужно думать, что раз получил удостоверение, то можешь ходишь и решать свои проблемы и родственников. Мы будем смотреть на результаты работы каждого сотрудника. Возможности вам все даются", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/407029
Теги:
ГКНБ, ГСМ, Камчыбек Ташиев
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