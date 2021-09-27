В Бишкеке задержали мошенника, который украл скот на 500 тысяч сомов

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился местный житель 30-летний М.А., он просил принять меры в отношении Д.Н. который в марте текущего года обманным путем, войдя в доверие, забрал у него крупно-рогатый скот в количестве 10 голов, общей стоимостью 500 тысяч сомов и скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района согласно ст. 204 (Мошенничество) УК КР. Было начато досудебное производство. Позже Сокулукским районным судом в отношении Д.Н. была заочно избрана мера пресечение в виде заключение под стражу, и он был объявлен в розыск.

Накануне, сотрудниками службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Бишкека был задержан ранее судимый за грабеж 32-летний Д.Н.

В настоящий момент сотрудники милиции проверяют причастность этого человека еще по четырем аналогичным фактам. Досудебное производство продолжается.