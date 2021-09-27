Ташиев поехал искать кыргызское золото

Сегодня председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев вылетел в Женеву. Журналист Откурбек Рахманов в своем Facebook написал о том, что его поездка проходит в деловом качестве и связана с расследованием дела по Кумтору.

Других подробностей этого визита Рахматов не раскрывает. Отмалчивается пока и и пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Так зачем же глава ГКНБ мог полететь в Швейцарию? Вариантов два.

Возможно, поездка связана с переговорами с Centerra Gold Inc. Не исключено, что канадские инвесторы могут попытаться "наладить мосты" с Кыргызстаном на нейтральной территории.

Не менее убедительная версия заключается в том, что именно в Женеву ведут "золотые следы" расследования по самому резонансному в истории независимого Кыргызстана делу. Не исключено, что в швейцарские правоохранительные органы согласились пойти навстречу кыргызстанским правоохранителям в части расследования коррупционных схем, связанных с Кумтором, и готовы предоставить нашим расследователям какие-то документы, способные помочь в выявлении истины.

Напомним, золото долгое время оставалось основным экспортным товаром Кыргызстана, а Швейцария - главным его покупателем. На эту европейскую страну приходилось 42 процента от всего объема экспорта Кыргызстана, как ранее отчитывались профильные ведомства.