Победа по делу "Мегакома" дает надежду на успех КР в деле Кумтора, - Сариев

Кыргызстан окончательно выиграл спор на 300 миллионов долларов по делу сотового оператора "Мегаком" в международном арбитражном суде в городе Лондон. Победу кыргызской стороны 16 ноября нашей редакции прокомментировал политолог Марс Сариев.

"Это было окончательное арбитражное решение, то есть таким образом поставлена точка по делу "Мегакома". Этот процесс длился более 10 лет. Имеются сведения, что прежние власти были заинтересованы в том, чтобы потихоньку спустить на тормозах этот процесс и Кыргызстан должен быть проиграть. Таким образом, у прежней власти страны мог быть определенный финансовый интерес.

А сегодняшнее сообщение о победе Кыргызстана говорит о том, что нынешняя власть Кыргызстана не пошла на какую-либо сделку и не использовала дело в личных интересах. Поэтому лондонская победа по "Мегакому" дает нам надежду, что и по делу Кумтора будет принято адекватное решение в Нью-Йоркском суде и в целом, это укрепит политическую ситуацию в Кыргызстане, поднимет имидж республики в мировом сообществе и поставит заслон коррупционным сделкам" - сказал он.