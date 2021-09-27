За минувшую неделю по республике выявлено – 14896 нарушений ПДД

За минувшую неделю по республике выявлено – 14896 нарушения ПДД. Такие данные дает пресс-служба ГУОБДД.
Нарушения зарегистрированы:
- за превышение водителями скоростного режима - 2152;
- за управление ТС без соответстующих документов - 183;
- за нарушение правил эксплуатации транспортных средств - 5252;
- за нарушение правил дорожного движения водителями ТС - 6254;
- за управление ТС с тонированными стеклами - 86;
- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения - 212;
- поставлено на штрафную стоянку - 632.