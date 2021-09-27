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За минувшую неделю по республике выявлено – 14896 нарушений ПДД

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- Айжан Мамбеталиева
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За минувшую неделю по республике выявлено – 14896 нарушения ПДД. Такие данные дает пресс-служба ГУОБДД.

Нарушения зарегистрированы:

- за превышение водителями скоростного режима - 2152;

- за управление ТС без соответстующих документов - 183;

- за нарушение правил эксплуатации транспортных средств - 5252;

- за нарушение правил дорожного движения водителями ТС - 6254;

- за управление ТС с тонированными стеклами - 86;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения - 212;

- поставлено на штрафную стоянку - 632.


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URL: https://www.vb.kg/407034
Теги:
нарушения, ПДД, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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