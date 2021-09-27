Дело о событиях в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева встретили в суде овациями

Сегодня, 27 сентября, в Первомайской районном суде продолжилось рассмотрение дела о событиях в Кой-Таше. Заседание проходит под председательством судьи Азирета Медерова.

На процесс были доставлены экс-руководитель администрации президента Фарид Ниязов, экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков и бывший президент Алмазбек Атамбаев. В суд явились депутаты парламента Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и экс-сотрудник девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев.

В зале заседаний собрались родственники Атамбаева - жена и сыновья, а также его сторонники. Они встретили, зашедшего под конвоем Алмазбека Атамбаева, овациями.

В ходе заседания выяснилось, что на сегодняшнем процессе отсутствуют адвокаты нескольких обвиняемых. А главный фигурант дела - Алмазбек Атамбаев, со слов его адвоката, воспользовался правом хранить молчание.

По решению судьи заседание перенесено на 29 сентября.

Напомним, дело о событиях в Кой-Таше 7-8 августа было передано в суд в феврале 2020 года. В качестве обвиняемых проходит 14 человек, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по 10 статьям Уголовного кодекса.