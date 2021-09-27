Милиционеры Иссык-Кульской области решили запустить эко-челлендж

В Кыргызстане сотрудники УВД Иссык-Кульской области сняли видеоролик на экологическую тему: "Сохраним природу вместе!". Об этом сообщает пресс-служба управления.

В видео используется песня Майкла Джексона "Планета Земля". Таким образом, сотрудники милиции предлагают запустить экологический челлендж, который могут поддержать все желающие.

"Волк - это хищник, но хищник, не переступающий закон природы. Он соблюдает данный ему законом природы быть санитаром леса. Но есть двуногий хищник - это человек, который вопреки всем законам природы без оглядки на завтрашний день опустошает величественную красоту Иссык-Куля - полувековые зеленые насаждения. Наши предки как зеницу ока сохранили, приумножили и передали нам девственную красоту природы Иссык-Куля. А сможем ли мы, передать нашим потомкам наследие наших предков?", - говорится в обращении УВД Иссык-Кульской области.