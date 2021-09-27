В Чуйской области задержали подозреваемых в угоне автомобиля

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что преступление было совершено в ночь на 23 сентября этого года. Во дворе дома у жителя села Толок в Московском районе неизвестные угнали машину марки "Субару Форестер" и скрылись в неизвестном направлении. С заявлением в милицию обратился владелец автомобиля 38-летний М.С.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Московского района по признакам преступления предусмотренного статьей 206 (Угон автотранспортного средства) УК КР. Было начато досудебное производство.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района были установлены и задержаны подозреваемые Т.Т. 1993 года рождения и М.У. 2000 года рождения. Оба водворены в изолятор временного содержания.

Сотрудники милиции выясняют, причастны ли задержанные к другим преступлениям. Автомашина найдена на территории Ысык-Атинского района Чуйской области и ближайшее время ее вернут владельцу. Досудебное производство продолжается.