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В РФ проконтролируют мигрантов с помощью информтехнологий

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- Евгений Денисенко
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МВД России готовится усилить контроль за мигрантами. И сможет осуществлять его, по информации ведомства, за счет внедрения современных информационных технологий.

Как сообщили в пресс-центре министерства, подготовленный им соответствующий законопроект уже прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения. А в декабре должен быть представлен на рассмотрение правительства РФ.

Такая работа проводится в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы, с целью повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранных граждан, которые будут получать статусы, соответствующие целям въезда.

Подчеркивается, что "одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля".

Недавно также сообщалось, что в России с 29 декабря начнут выдавать трудовым мигрантам и прибывшим в страну на длительное время иностранцам пластиковые карты с чипом о прохождении обязательной дактилоскопии. Для получения единого документа с электронным носителем приезжему понадобится в течение 30 дней со дня прибытия в РФ пройти дактилоскопию и сделать фотографию. А медицинское освидетельствование должно будет подтвердить отсутствие у него наркозависимости, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Предполагается, что такой документ будет действовать десять лет.

Кроме того, МВД разработалo административный регламент для государственного контроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельности мигрантoв. Сотрудники ведомства смогут осуществлять контроль как в ходе внеплановых документарных, так и выездных проверок.

По словам первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового, в текущем году иностранные граждане стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. Во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования, подчеркнул замминистра.

За усиление контроля за мигрантами, которые склонны к правонарушениям, высказалась и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

"Сегодня из-за пандемии мы немножко снизили планку контроля в миграционной сфере, поскольку легализация требует сбора документов, а из-за пандемии это было затруднено, - цитируют СМИ Москалькову. - Поэтому было решение министерства внутренних дел очень правильное, я его поддерживала, потом указ президента о возможности находиться мигрантам здесь без дополнительного оформления. Возможно, сегодня нужно усилить контроль за теми, кто склонен к правонарушениям. И в отношении этих людей есть уже инструментарий, связанный с выдворением и невозможностью приехать в нашу страну. И потом должна проводиться большая разъяснительная работа, просвещение, которому мы всегда уделяли большое внимание для того, чтобы не было межнациональной розни и ненависти одних народов к другим".


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URL: https://www.vb.kg/407044
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