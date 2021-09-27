Выборы-2021. Тазабек Икрамов баллотируется в ЖК по одномандатному округу

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов будет участвовать на выборах Жогорку Кенеша в порядке самовыдвижения. Он подал заявление в ЦИК о намерении баллотироваться кандидатом по Сузакскому округу №13, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Тазабек Икрамов является депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от партии "Өнүгүү-Прогресс". В июне 2021 года он стал председателем комитета ЖК по международным делам и обороне.

Ранее письменное уведомление об участии на выборах депутатов ЖК КР поступило от кандидатов:

Сариева Акылбека Аблабековича

Малиева Арсланбека Касымакуновича,

Дурсунова Атамша Латифовича,

Ибраимова Санжара Кубанычбековича,

Сейтказиева Анаша Токтосуновича,

Танабаева Нурлана Исамидиновича,

Курманова Байыша Жантаевича,

Алтынбекова Айбека,

Нурланбекова Актилека Нурланбековича,

Насирова Абдижалила Жусуповича,

Исаева Каната Кедейкановича,

Тологонова Бакыта Талантовича,

Алымжанова Айбека Орозбековича,

Шаимкулова Манас Каныбековича,

Бекмуратова Баймурата Асатовича,

Талипова Нурали Орозалиевича,

Усупова Тилека Сабыровича,

Кебекбаева Сабыралы Тойчуевич,

Сыдыкова Бактыбека Усеновича,

Тукунова Акжолтой Шакирбековича,

Абдыбахапова Абдыманапа Абдыбахаповича,

Арстанбекова Акылбека Советбековича,

Абакирова Аскара Джумабековича,

Саккараева Медербека Джаманкуловича,

Атажанова Ырысбека Ысламовича,

Лилиенталь Юлии Викторовны,

Джээнбекова Жусупжана Амражановича,

Ганыева Каныбека Токтоматовича,

Карагулова Кубанычбека Нарынбековича,

Аширбаева Элкинбека Токтогоновича,

Сегизбаева Мирбека Абдрахимовича,

Сарбагышева Талантбека Кыдыргазиевича,

Сурналиева Талгата Чыныбековича,

Мадмарова Уланбека Аданбековича,

Мусагул уулу Амантура.

ЦИК напоминает, согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 ч. 13 октября 2021 года.