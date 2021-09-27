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Депутат ЖК сел в троллейбус и удивился, что его никто не назвал чимкириком

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке депутат Жогорку Кенеша Чингиз Макешов решил ездить на общественном транспорте. О своем опыте он сообщает на своей страничке в социальных сетях.

"Учел замечания и еду на троллейбусе со значком и без кепки. Никто не ругался и никто не сказал Чимкирик! Кстати служебное авто в ЖК не дают, а выплачивают 40 тысяч на транспорт, канцелярские и прочие расходы", - сообщил Чингиз Макешов.

Пользователи по-разному отнеслись к поступку народного избранника. Кто-то вспомнил, что скоро выборы и таким образом депутат хочет заработать избирательные очки. А кто-то наоборот считает, что это правильная практика, и вообще депутатам надо быть ближе к народу, и чаще ездить на общественном транспорте, чтобы понять, как живут обычные люди. Особенно часто вспоминали нынешнего мэра.

"Пример в первую очередь для депутатов городского кенеша. Поверьте, один месяц, и они для себя будут улучшать общественный транспорт", - считает Макешов.

О 45-летнем Макешове известно, что он сам стал депутатом относительно недавно, с июня 2021 года. Он занял вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК вместо Нодирбека Каримова, который сдал мандат в связи с избранием на пост мэра города Узген. В прежние годы возглавлял Ассоциацию ювелиров Кыргызстана, Союз предпринимателей Кыргызстана, Фонд развития предпринимательства при Фонде госимущества.


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URL: https://www.vb.kg/407046
Теги:
Жогорку Кенеш, водитель троллейбуса, Депутат
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