Депутат ЖК сел в троллейбус и удивился, что его никто не назвал чимкириком

В Бишкеке депутат Жогорку Кенеша Чингиз Макешов решил ездить на общественном транспорте. О своем опыте он сообщает на своей страничке в социальных сетях.

"Учел замечания и еду на троллейбусе со значком и без кепки. Никто не ругался и никто не сказал Чимкирик! Кстати служебное авто в ЖК не дают, а выплачивают 40 тысяч на транспорт, канцелярские и прочие расходы", - сообщил Чингиз Макешов.

Пользователи по-разному отнеслись к поступку народного избранника. Кто-то вспомнил, что скоро выборы и таким образом депутат хочет заработать избирательные очки. А кто-то наоборот считает, что это правильная практика, и вообще депутатам надо быть ближе к народу, и чаще ездить на общественном транспорте, чтобы понять, как живут обычные люди. Особенно часто вспоминали нынешнего мэра.

"Пример в первую очередь для депутатов городского кенеша. Поверьте, один месяц, и они для себя будут улучшать общественный транспорт", - считает Макешов.

О 45-летнем Макешове известно, что он сам стал депутатом относительно недавно, с июня 2021 года. Он занял вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК вместо Нодирбека Каримова, который сдал мандат в связи с избранием на пост мэра города Узген. В прежние годы возглавлял Ассоциацию ювелиров Кыргызстана, Союз предпринимателей Кыргызстана, Фонд развития предпринимательства при Фонде госимущества.