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Продукты питания из КР представили на международной выставке в Москве

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- Евгений Денисенко
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Продукция десяти кыргызских компаний, специализирующихся в продовольственной сфере, были представлены на осенней выставке продуктов питания "WorldFood Moscow 2021". Она, как сообщили ее организаторы, - является главным местом встречи лидеров food-индустрии.

С широким ассортиментом продовольственной продукции посетителей выставки познакомили свыше 600 ведущих компаний-производителей и поставщиков продуктов питания из 30 стран и более чем 40 регионов России. В числе постоянных посетителей таких выставок - представители оптовой и розничной торговли, предприятий общественного питания, сектора HoReCa (аббревиатура от слов, обозначающих места продажи с непосредственным потреблением товаров и услуг), изготовители продуктов питания и напитков.

Кыргызские товаропроизводители, как рассказали в посольстве КР в РФ, предложили потенциальным покупателям свежие, сушеные и консервированные овощи, фруктовые соки, варенье, джемы, кисломолочную продукцию, фасоль, яблоки, сливы, фруктовые пастилки. С этой продукцией можно было познакомиться в отдельном страновом павильоне Кыргызстана.

Участие в выставке и оформление павильона стали возможны при финансовой поддержке ПРООН, в рамках проекта "Содействие торговле в Центральной Азии".

Предприниматели Кыргызстана уже не впервые участвуют в такой и аналогичных выставках, организуемых в Москве. Результатом этого, сообщили в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, становится налаживание контактов с российскими и другими зарубежными партнерами, достижение конкретных договоренностей о сотрудничестве, подписание контрактов.


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URL: https://www.vb.kg/407048
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