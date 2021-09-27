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Мигрантам в Москве напомнили о грядущем завершении моратория для них

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- Евгений Денисенко
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Поспешить с урегулированием своего правового статуса в России призвало иностранных граждан Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ Москве. И напомнило о предстоящем завершении в отношении них срока действия соответствующих временных мер.

Как отметили в пресс-службе этого управления, 30 сентября истекает срок действия Указа президента РФ от 15 июня 2021 года № 364 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Согласно этому документу иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Рф до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, а также не покинувшие ее территорию в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством исхода, могут до указанного срока обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных отделов МВД по Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения.

Урегулировавшие свой правовой статус в рамках предоставленной данным Указом возможности, также могут в пределах разрешенного срока пребывания в РФ обратиться в территориальные органы МВД с целью оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в Российской Федерации.

Вместе с тем, в отношении тех, кто не выполнил установленные требования, будут, как подчеркивается, применятся меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (вплоть до депортации и выдворения).

"В связи с приближением окончания срока действия указанных норм, с целью предотвращения очередей в территориальных отделах МВД России по г. Москве и иных государственных учреждениях, которые предоставляют данную услугу, рекомендуем иностранным гражданам обращаться за получением документов заблаговременно", - призвали в столичном Главке полиции.


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URL: https://www.vb.kg/407050
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