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Президент Южной Кореи заявил о необходимости запрета на поедание собак

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на консультациях в правительстве, предложил кабмину рассмотреть вопрос о введении официального запрета на использование в пищу мяса собак. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Это предложение было сделано, когда премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем рассказал президенту о планах правительства улучшить уход за брошенными домашними животными. Последуют ли за предложением Мун Чжэ Ина какие-то конкретные действия, пока остается неясным. Борьба с традицией употребления в пищу собачьего мяса ведется в Южной Корее все последние десятилетия, собачатина официально не входит в список одобренных санитарным законом о пищевых продуктах, а в Сеуле продажа собачьего мяса признана незаконной с 1984 года. Регулярно проводятся демонстрации и пикеты противников употребления собак в пищу. Сам президент Мун считается любителем животных, на территории президентской резиденции живут несколько собак.

Однако древняя традиция поедания собак, первые свидетельства о которой встречаются в Корее в памятниках 4 века до н.э., до сих пор жива. Действуют полуподпольные рестораны, обычно в сельской местности, где можно найти блюда из собаки. Также в Южной Корее есть сравнительно малочисленная группа тех, кто считает, что употребление собак в пищу должно быть легализовано.

Блюда из собак не являются уникальной чертой корейской культуры, то же самое можно найти в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме. В Китае запрет на употребление собачатины был введен многими провинциями в 2020 году после начала пандемии коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/407053
Теги:
Южная Корея, собаки
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