Тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму

Тигр откусил годовалому ребенку палец на руке в зоопарке "Тайган" в Крыму, ведется проверка инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Крыма и пресс-службе СУСК по республике Крым и Севастополю.

В воскресенье 26 сентября 2021 года, во время посещения жительницей Краснодара и ее малолетним ребенком 2020 года рождения парка львов, ребенок получил травму руки. По предварительной информации, годовалому ребенку палец откусил хищник, а именно тигр.

"В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных", - говорится в сообщении прокуратуры Крыма

Отмечается, что будет дана оценка действиям родителей ребенка при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего.

Проверку инцидента проводит СУСК Крыма, по данным следствия 22-летняя женщина, совместно со своим малолетним ребенком, находившись на территории парка львов "Тайган" поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение.

Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили РИА Новости в минздраве. Там подтвердили, что ребенок госпитализирован с ампутацией пальца, сейчас состояние ребенка опасений не вызывает.

Источник: РИА новости