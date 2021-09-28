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В законе "Об охране и защите от семейного насилия" есть недостатки и пробел

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- Айжан Мамбеталиева
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К такому заключению пришли эксперты по результатам исследования, проведенного общественным объединением "Гражданский союз" в рамках инициативы ЕС-ООН "Луч Света".

В рамках исследования выявляли, насколько нормы национального законодательства соответствуют международным стандартам в области искоренения насилия в отношении женщин и девочек, а также изучали воздействие этих норм на фактическую защищенность женщин и девочек от насилия.

В 2003 году наше государство первым среди стран СНГ приняло специальный закон по защите от семейного насилия. Благодаря этому закону государственные и муниципальные служащие перестали говорить, что насилия в семье не существует. В 2017 году закон основательно пересмотрели, была принята новая редакция. Новые нормы улучшали защиту жертв семейного насилия, но при этом в законе все еще остаются недоработки.

Например, он не содержит понятия "сексуальное насилие" . Хотя международные органы - Генеральная ассамблея ООН, КЛДЖ и Совет Европы - признают, что сексуальное насилие может происходить в семье и является одной из распространенных форм насилия в семье.

Закон в статье 1 дает определение лиц, кто входит в понятие "член семьи" и "лиц, приравненных к членам семьи", включая тех, которые состоят в фактических брачных отношениях и иных родственники, проживающие совместно. В целом это соответствует международным нормам, но совместное проживание лиц, к примеру, бывших супругов, не должно являться обязательным критерием для квалификации определенных деяний как "семейного насилия".

Гражданский союз призывает внести изменения в закон "Об охране и защите от семейного насилия", чтобы обеспечить более полную защищенность женщин и девочек от насилия в семье. В частности, необходимо дополнить определение семейного насилия в законе и изложить его в следующей редакции.

Семейное насилие – это деяние, характеризующееся умышленными уголовно наказуемыми действиями или (и) бездействием, сопровождающееся физическим, психологическим, сексуальным, экономическим и культурным насилием, угрозами, а также пренебрежительным отношением или (и) принуждением к совершению определенных действий, которые наносят физические и психологические страдания, а также угрозу жизни, совершенные одним членом семьи в отношении другого члена семьи/ приравненного к нему лица".

При этом, законодательство должно применяться как минимум:

- к лицам, которые состоят или состояли в интимных отношениях, включая супружеские отношения, гражданский брак, раздельное проживание;

- к лицам, находящимся в семейных отношениях;

- к членам одного домохозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/407066
Теги:
дети, закон, законопроект, насилие, семейное насилие, женщины, инициатива, общественный фонд
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